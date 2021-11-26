В алфавитном порядке: Экс-советник Путина разъяснил порядок его встреч с Алиевым и Пашиняном



Двусторонние встречи президентов в случае трёхсторонних переговоров проходят по протоколу — в алфавитном порядке по названию страны.

Об этом NEWS.ru заявил экс-руководитель протокола президента СССР Михаила Горбачёва и президента РФ Бориса Ельцина, экс-советник российского лидера Владимира Путина (2000 – 2011) Владимир Шевченко, объясняя порядок встречи Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Если предусмотрена трёхсторонняя встреча президентов, то перед ней двусторонние встречи проходят исключительно в алфавитном порядке по названию страны. В данном случае, первая встреча с президентом Азербайджана – это требование протокола и других смыслов в этом нет», — сказал собеседник.

Ранее президент РФ начал встречу с азербайджанским лидером, позднее к ним присоединится Пашинян. После трёхсторонних переговоров Путин встретится с армянским премьером.