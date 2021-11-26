«Азеристиликтеджизат»: В настоящее время газ подается во все котельные, проблем нет

В ОАО «Азеристиликтеджизат» прокомментировали вопрос задолженности производственному объединению (ПО) «Азеригаз».

Начальник отдела абонентской и клиентской службы ОАО «Азеристиликтеджизат» Рафик Алиев заявил, что ведутся работы по погашению задолженности, передает Trend.

«В настоящее время газ подается во все котельные. Проблем с их газоснабжением нет. Для погашения задолженности, которая сформировалась в нынешнем году, принимаются необходимые меры. У ОАО нет задолженностей за прошлые годы», — сказал Алиев.

Отметим, что ОАО «Азеристиликтеджизат» должно погасить задолженность перед ПО «Азеригаз» до 15 декабря. В противном случае газоснабжение котельных может быть приостановлено. По информации ПО, размер задолженности ОАО составляет 25 миллионов манатов.