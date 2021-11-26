Джавид Гурбанов переизбран президентом Федерации волейбола

В Министерстве молодежи и спорта прошла отчетно-выборная конференция Федерации волейбола Азербайджана (ФВА).

Поприветствовавший участников конференции министр Фарид Гайыбов пожелал им успехов.

Затем был заслушан отчет ФВА. Президент федерации Джавид Гурбанов выступил с отчетным докладом, пишет Report.

Вслед за этим состоялись выборы в руководство Федерации. Дж.Гурбанов переизбран президентом Федерации, Фаиг Гараев избран I вице-президентом, Джалил Джафаров и Абульфаз Гусейнов – вице-президентами, Ниджат Гулиев и Кямал Гусейнли – членами правления ФВА.