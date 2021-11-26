Зангезурский бросок: как и куда продвинулась армия Азербайджана

Серия абсурдных и примитивных провокаций уже экс-главы Министерства обороны Армении генерал-майора Аршака Карапетяна показала, насколько хрупким является мир, установленный в регионе с момента подписания трехстороннего мирного соглашения от ноября прошлого года.

Затягивание, а затем и невыполнение Арменией пунктов предварительных договоренностей, которые в постконфликтный период должны были стать неким трансформатором затяжного противостояния в прочный региональный мир, поставили под угрозу саму суть политического решения.

Вместо окончательного решения по делимитации и демаркации границ двух стран, проходящего в первую очередь через диалог, власти Армении занимаются традиционной пашиняновской имитацией. В чем же на самом деле причина затягивания армянских властей с освобождением оккупированных азербайджанских сел Газахского района, отдельных участков в Товузе и Гедабее, или же нахчыванского села Кярки? Ведь как показала новейшая история, Вооруженные силы Азербайджана могут и способны сделать так, что скорое политическое решение всех территориальных вопросов с Арменией станет единственным требованием каждого гражданина этой несостоявшейся формации…

Чтобы обрисовать всю картину обреченности страны-капитулянта и на фактах показать ее гражданам сомнительные результаты последней кровавой провокации против азербайджанской армии, команда Caliber.Az вновь обратилась к своим источникам, которые обобщенно обрисовали нынешнюю плачевную для Армении картину на месте, где справедливо должна быть восстановлена государственная граница между нашими странами.

Итак, после появления Аршака Карапетяна у озера Гарагель (Qaragöl) и наглого плана по установке габионного поста на путях снабжения ВС Азербайджана, под контроль наших военнослужащих перешли четыре опорных пункта армянской армии. Буквально через двое суток, 16 ноября, подразделения Вооруженных сил Азербайджана заняли еще два поста, лишив противника любой возможности развернуться и занять какие-либо приоритетные участки на территории. Итогом грамотной, а главное бескровной передислокации стало расширение сектора визуального наблюдения и прямого огневого воздействия в направлении озера Чиллигель (Çilligöl), армянского села Веришен и города Горус в юго-восточном направлении, и равноудаленных от указанных координат городов Шаки и Ишханасар в западном направлении.

Последнее удалось благодаря тому, что подразделения нашей армии заняли гору Килсяли (Kilsəli), с высотой 2794 метра над уровнем моря и ряд безымянных стратегически важных высот по указанному периметру государственной границы.

Благодаря этому удалось обезопасить пути сообщения, ведущие к северному участку у озера — за вулканической горой Беюк Ишыглы (Böyük İşığlı), и взять под прямой визуальный контроль участок трассы Сисиан-Горус (Sisian-Görus), что позволяет Вооруженным силам Азербайджана при стратегической необходимости отсечь весь юг Армении от столицы, сузить и до того короткий перешеек до Нахчывана, или де-факто — локально заблокировать подъезд к Лачинскому коридору.

Стоит указать, что все эти перемещения и инфраструктурные улучшения были сделаны до начала снегопадов, что позволило обезопасить пути снабжения, проходящие по пологим участкам рельефа.

Невзирая на провокацию армянских реваншистов, приведшую 16 ноября к гибели 7 и ранению 10 военнослужащих Азербайджана, наша армия до конца и успешно реализовала грандиозный план по установлению полного контроля над Восточно-Гёйчинской горной грядой, которая является естественным пограничным барьером между странами.

Преподав ошеломительный урок врагу, который до сегодняшнего дня не может официально огласить потери своих уничтоженных и плененных диверсантов в пиксельной униформе, подразделения ВС Азербайджана с честью выполнили все поставленные задачи. Отдельно стоит отметить, что среди взятого в качестве трофеев вооружения, транспорта и технических средств противника имеются образцы не только для несения дежурства на линии разграничения, но и для ведения диверсионно-террористической деятельности.

В итоге, только на одном участке в направлении Кяльбаджара, начиная с горы Гатаргая (Qatarqaya), с самой высокой точкой в 3008 метров над уровнем моря и на южных безымянных высотах по Восточно-Гёйчинской горной гряде вплоть до горы Дямирдаг (Dəmirdağ) высотой 2900 метров над уровнем моря, азербайджанской армией были заняты все стратегически важные точки и установлены новые опорные пункты. За короткий срок к ним проведены пути сообщения и безопасное постоянное обеспечение. Был установлен контроль над участками, где враг мог бы совершить проход на нашу территорию для совершения терактов и диверсий.

Села Зод, Азад, Заркенд, Нариманлы Западного Азербайджана со всей дорожной инфраструктурой; а именно трассы Басаркечар-Зод (Basarkeçər-Zod) в данный момент находятся под полным огневым контролем наших ВС. Благодаря новым опорным пунктам, установленным на высотах, была обеспечена безопасность нескольких сел Кяльбаджарского района Азербайджана.

Отметим, что параллельно с занятием нашими подразделениями ключевых точек на государственной границе были снесены убогие посты противника, представляющие из себя наспех сооруженные убежища и КУНГи без колесной платформы…

Занятые по той же гряде горы Кумурдаг (Kumurdağ) и Кемюрдаг (Кömürdağ) высотой 3036 и 3051 метр над уровнем моря соответственно, позволили ВС Азербайджана расширить сектора визуального наблюдения и прямого огневого воздействия в направлении села Азизли (Əzizli) и трассы на село Нариманлы Западного Азербайджана, а установление полного контроля над горой Кетюгдаг (Kötüdağ) высотой 3426 метров и прилегающих безымянных высот вплоть до горы Маралдаг (Maraldağ), что южнее — обезопасить фланговые подходы к нашим позициям. С завершением операции по занятию стратегических высот на границе села Юхары Шорджа (Yuxarı Şorca) и Ашагы Шорджа (Aşağı Şorca), а также их единственный выход на локальную трассу в направлении села Дашкенд (Daşkənd) Западного Азербайджана оказались как на ладони. Наша армия не только выполнила поставленные задачи, но и обеспечила полную безопасность прилегающей территории и наладила постоянное и бесперебойное обеспечение новых опорных пунктов.

Говоря языком обывателя, практически все ключевые дорожные развязки и подъездные пути, а также крайние приграничные села отныне в зоне вытянутой и способной на карательные действия руки наших подразделений.

Несмотря на действия противника, нашим Вооруженным силам удалось практически за пару-тройку дней намного приблизить решение по демаркации и делимитации границ. Приблизить не только в дистанционном, но и временном отрезке пути к всеобъемлющему миру в регионе…