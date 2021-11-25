Ванецян: Никол Пашинян напуган и ждет своей участи

Эта власть в агонии, они не смогут остаться у власти. Об этом на пресс-конференции 25 ноября заявил глава парламентской фракции «Честь имею», бывший директор СНБ Артур Ванецян.

По его словам, сроки зависят от поддержки общественности. «Сейчас на улицах набирает силу организованное общественно-политическими деятелями движение. Хочу призвать всех участвовать в движении. Участников движения хочу попросить выдвигать конкретные требования, а не опубликовать документ – он же скажет, что документа нет.

Я как знаток Никола говорю – этот человек напуган, он ждет своей участи, своей судьбы. Если начать с ним дискурс о документе – нет в стране человека, который может его победить в этом дискурсе», — заявил Ванецян, слова которого приводит News.am.