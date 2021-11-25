Шевченко считает, что конкретные результаты может дать только встреча в Сочи

Встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Сочи принесет конкретные результаты.

Как сообщает Trend, об этом сказал журналистам в Баку известный российский политолог, телеведущий и общественный деятель Максим Шевченко.

«Я считаю, что конкретные результаты может дать только встреча в Сочи. Процесс, который находится в треугольнике Баку-Ереван-Москва, кажется мне очень перспективным», — отметил он.

Касательно тем, которые, как ожидается, будут обсуждаться во время этой встречи, Шевченко подчеркнул, что делимитация границ является важнейшей темой.

«Некоторое время назад, когда были трагические события на армяно-азербайджанской границе, тогда погибли люди, я написал в своем телеграм-канале, что если Армения будет так по-прежнему себя вести, то заплачет по Зангезуру так же, как плачет по Карабаху. Там была бурная реакция. Но это же правда. Война ничего хорошего не принесет для армян», — сказал Максим Шевченко.