Грузинский политолог: Мы должны пройти путь, пройденный Азербайджаном

«Азербайджан добился консолидации всего народа в ходе Отечественной войны”.

Как сообщает Report, об этом заявил политолог Малхаз Гулашвили на пресс-конференции в Тбилиси на тему ”Регион через год после войны: результаты и новые возможности“.

По его словам, Азербайджану также удалось создать сильное международное лобби: “Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. Если Грузия хочет восстановить свою территориальную целостность, она должна пройти путь, пройденный Азербайджаном”.

M.Гулашвили заявил, что предложенный формат «3+3“ не может принести пользы Грузии и официальный Тбилиси может выступить с инициативой регионального сотрудничества в формате «3+3+3»: «В первой тройке могут быть представлены Азербайджан, Грузия, Армения, во второй — Россия, Турция и Иран, в третьей — США, Европейский Союз и Китай”, — сказал он.