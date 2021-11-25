Коротченко: Может, хватит России кормить пашиняновских соросят?

Может, хватит России кормить пашиняновских соросят?

Спикеру парламента Армении купят служебный BMW за 90 миллионов драмов (более 188 тысяч долларов), решение было принято на заседании правительства.

При этом Россия оказывает армянам гуманитарную помощь и поставляет газ с существенной скидкой.

Пашинян (и члены его команды) присосался к власти и к кормушке как пиявка — не оторвать! Вот тебе и «оппозиционер»!

Я как налогоплательщик не желаю, чтобы за мой счет содержали и дотировали Армению. Перечислите взимаемые с меня налоги не на помощь режиму Пашиняна, а на развитие российского Крыма!

Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.