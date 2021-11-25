В Азербайджан прибыла делегация Российской академии наук



Делегация во главе с президентом Российской академии наук, академиком Александром Сергеевым прибыла с визитом в Азербайджан.

Как сообщили в НАНА, в состав делегации входят вице-президент РАН, академик Юрий Балега, советник президента РАН, доктор юридических наук Рашад Гурбанов, начальник Секретариата президента РАН Валерия Белянина и заместитель начальника Управления внешних связей РАН Ольга Глуховцева, передает АПА.

В рамках визита планируется встреча делегации РАН с научной общественностью страны в НАНА и подписание между двумя учреждениями «Азербайджано-российской дорожной карты по сотрудничеству в сфере науки, инноваций и образования».

Визит продлится три дня.