В Армении заявили, что инциденты на границе с Азербайджаном будут повторяться



В мире нет карты, на которой указаны территории и границы в миллиметрах.

Об этом заявил экс-начальник Генштаба ВС Армении, генерал Мовсес Акопян, комментируя заявление премьер-министра РА Никола Пашиняна о том, что имеются карты, имеющие правовую силу, и они с точностью до миллиметра знают, в каких местах проходят границы Армении, передает NEWS.am.

На вопрос, с какой целью были предприняты однодневные боевые действия, Акопян ответил: «Я знаю, для чего, но не буду об этом говорить. Такие инциденты еще будут. Это связано не с процессом предоставления коридора, а с обеспечением и обслуживанием коридора в будущем».