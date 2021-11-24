Ильгар Велизаде: Приезд Оверчука свидетельствует о том, что детализируются вопросы, которые обсудят в Сочи

«Вероятнее всего, в ходе предстоящей 26 ноября трехсторонней встречи в Сочи будет обсужден вопрос создания трехсторонней комиссии по демаркации госграницы между Азербайджаном и Арменией. Этот вопрос должен быть обсужден. Иначе, для чего туда вообще ехать? Думаю, что определенные решения по созданию данной комиссии будут приняты».

Об этом в беседе с Minval.az сообщил руководитель Клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде, комментируя предстоящую трехстороннюю встречу лидеров Азербайджана, России и Армении в Сочи, запланированной на 26 ноября.

Ранее армянская сторона заявила, что в ходе очередной встречи не ожидается подписание каких-либо документов. Помимо этого в Ереване утверждают, что стороны не будут обсуждать вопросы, связанные с делимитацией и демаркацией госграницы между Азербайджаном и Арменией.

В этом случае, какие вопросы могут обсуждаться в рамках ожидающейся встречи? Вряд ли лидеры трех стран намерены собраться и провести просто «встречу ради встречи».

Тем временем, вчера премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе интервью на своей странице в Facebook также прокомментировал вопросы, связанные со встречей лидеров с Сочи, однако в свойственной им манере.

На это обратил внимание и наш собеседник Ильгар Велизаде.

По его словам, заявления Пашиняна напоминали фразу известного персонажа из фильма «Волшебная лампа Аладдина» — «Сон — это не сон, а про не сон, что это пересон, а пересон — не сон». Вот и Пашинян, говоря про демаркацию границ так и не сказал, будут ли приняты какие-либо конкретные решения. Кроме того, Пашинян говорил о принципах проведения демаркации. И если армянский премьер упомянул об этом, выходит, данные принципы будут затронуты в ходе ожидающейся встречи в Сочи», — отметил он.

При этом политолог напомнил, что встреча в Сочи должна состояться перед заседанием трехсторонней комиссии по разблокированию коммуникаций, ранее анонсированной пресс-секретарем МИД России Марией Захаровой.

И в ходе сочинской встречи должны быть приняты решения, связанные с дальнейшей деятельностью комиссии по разблокированию.

— Сегодня в Баку прибыл заместитель премьер-министра России Алексей Оверчук. Это говорит о том, что сейчас детализируются вопросы, которые будут обсуждены в рамках встреч лидеров трех стран в Сочи и на заседании трехсторонней комиссии. Так же будет озвучена детализация работ, которые будут проводиться на местах. Ранее Оверчук заявил о том, что такая детализация была проведена, были уточнены — какие именно работы будут проведены, — продолжил И.Велизаде.

По словам эксперта, эти работы должны начаться в 2022 году. Он напомнил о том, что контроль над нашими территориями мы получили только к концу 2021 года. Комиссия по разблокированию собралась в январе сего года. Таким образом, вопросы, связанные с бюджетом работ, проводимых в Армении, «зависли в воздухе».

Тем временем, когда Азербайджан в оперативном порядке стал выполнять часть своих работ, бюджет на проведение работ на территории Армении так и не был выделен, потому что комиссия по разблокировке была создана в этом году.

«А бюджет, как известно, формируется к концу года. В этом году, бюджет, скорее всего, будет определен, и к работам в Армении приступят в 2022 году. Значительная часть работ, ее финансовая составляющая будет проведена со стороны России, так как железная дорога Армении находится в долгосрочной концессии у России. Почему армянская сторона не проводила работы по разблокированию и восстановлению автомобильных коммуникаций нам тоже известно. Ереван постоянно увиливал от этого, но в конце был вынужден согласиться с тем, что, помимо железной, должна быть разблокирована и автодорога. И причем, не одна.

Вероятнее всего, с началом 2022 года будет выделен бюджет на реанимацию автодорог, хотя Пашинян опять мудрит, говорит, мол, мы будем решать, какие именно автодороги составят основу маршрута. Но это решает не он. Все это указано еще в Атласе дорог СССР, в далеком 1987 году. Поскольку речь идет о разблокировании коммуникаций, стороны будут открывать тот самый Атлас, — пояснил И. Велизаде.

Все эти вопросы будут обсуждены на предстоящей встрече, в ходе которой стороны должны прийти к конкретике. Поэтому и проводится встреча лидеров трех стран.

При этом наш собеседник не согласен с тем, что Путин и Россия играют на опережение, дабы урегулировать все вопросы до начала встречи лидеров Азербайджана и Армении 15 декабря в Брюсселе.

— Все эти вопросы в Брюсселе решаться не будут. Там вообще конкретика не будет обсуждаться. В Брюсселе обсудят общие вопросы, в основном, вопросы гуманитарного характера. Об этом вчера также упомянул и Пашинян. И брюссельская встреча не конкурирует со встречей в Сочи, — продолжил эксперт.

По словам политолога, к конкретным работам приступят со следующего года, так как любая структура утверждает бюджет к концу года заранее.

— Вот с чем связана подобная спешка в вопросе встречи и утверждения графика сметы. Так как сметы готовы, графики готовы, как сказал Оверчук. Остается только, чтобы их утвердили главы государств, — резюмировал И.Велизаде.

Бахтияр Сафаров