Пашинян считает необходимыми контакты с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает необходимыми контакты между представителями Армении и Азербайджана для снижения уровня напряженности.

«Контакты представителей Армении и Азербайджана должны быть более частыми, чтобы мы смогли урегулировать обстановку, найти решения и попытаться избежать кризисов. Есть напряженность и для его преодоления мы должны вести переговоры», — сказал Пашинян на пресс-конференции в режиме видеоконференции (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе 15 декабря будут обсуждены гуманитарные вопросы.

Пашинян отметил, что 26 ноября в Сочи состоится трехсторонняя встреча с президентами России и Азербайджана.

Как сообщает РИА Новости, Пашинян добавил, что 15 декабря в Брюсселе запланирована его встреча с Алиевым.

Он добавил, что Армения готова к проведению переговоров с Азербайджаном в формате Минской группы ОБСЕ.

«Сейчас спрашивают, о чем будет документ о демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы. Документ будет о том, чтобы мы начали этот процесс. Эти вопросы будут обсуждаться», — сказал премьер Армении.