Турецкий эксперт: США сами нуждаются в демократическом совершенствовании

«Если взглянуть на список стран, приглашенных на виртуальный «Саммит демократии», который планирует провести в первой декаде декабря президент США Джо Байден, очевидно, что Соединенные Штаты сами нуждаются в демократическом совершенствовании».

Такое мнение высказал завотделом политических наук и международных отношений Технического университета «Yıldız» Мехмет Акиф Окур.

Эксперт-американовед, сравнивая страны, получившие приглашение на саммит со странами, не попавшими в список приглашенных, акцентировал внимание на том, что некоторые страны из данного списка не отвечают основным демократическим стандартам. По его словам, в списке приглашенных оказались страны, где попираются права человека, наблюдается тенденция к авторитаризму. Среди них он выделил Филиппины, Ирак и Индию. «В списке есть даже Армения. Но Азербайджана и Турции нет, потому что когда составлялся данный список, очевидно помимо демократии учитывались и другие критерии», — отметил он (цитата по АПА).

Директор Института стратегического мышления, генерал-майор в отставке Гюрай Альпер считает, что США отстраняются от позиции страны, представляющей демократию, и уже за исключением некоторых сегментов серьезно не воспринимаются большей частью мира.

По его мнению, администрация США поскорее должна исправить свои ошибки и обратить взор на реальные инициативы, служащие миру.

В свою очередь доцент стамбульского Университета Алтынбаш, эксперт в области графологии Эрай Гючлюер уверен в том, что на самом деле США под прикрытием «Саммита демократии» намерены создать отвечающую их интересам международную базу. Поэтому вместо того, чтобы пригласить на саммит страны с демократическим управлением, США рассылают приглашения тем странам, которые по их мнению, отвечают их интересам. По мнению Гючлюера, отстраняя такие страны как Турция, Азербайджан, Россия, Турецкая Республика Северного Кипра, проводится политика оказания давления на них.