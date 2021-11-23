Насколько вероятно создание формата «3+3» в ближайшее время? – мнения российского и турецкого политологов

Формула «3+3», сегодня, пожалуй, является одним из самых обсуждаемых проектов в проекции поствоенного мира на Южном Кавказе, обещающая большие перспективы целому ряду стран региона. По мнению ряда экспертов, такой вид сотрудничества является оптимальным для стран, поскольку позволит создать устойчивую модель развития, где все страны Южного Кавказа не будут зависеть от влияния извне, а следовательно — ограждены от угроз политической дестабилизации. Также это является залогом успешного экономического развития стран региона. В тоже время, он позволит впервые объединить в формате сотрудничества, страны, буквально недавно находящиеся «по разную сторону баррикад». На первый взгляд, ничего невозможного в этом нет – мирный баланс на Южном Кавказе, возникший после 44-дневной войны, обещает расставить по местам многие противоречия. Между тем, на данный момент, процесс по формированию такого возможного блока сталкивается и с определенными трудностями – так Грузия, заявила о своем нежелании присоединиться к блоку «шестерых», хотя переговоры на эту тему с Тбилиси активно проводились. Насколько возможен и вероятен «союз шести», удастся ли его реализовать в ближайшее время?

По мнению российского политолога Владислава Гердина, в ближайшее время можно ожидать успешного продвижения в деле реализации формулы сотрудничества «3+3», поскольку налицо активность стран региона, настроенных на сотрудничество в этом формате. Об этом он заявил в интервью Minval.az, отметив, что многое в этом вопросе зависит от позитива в переговорах Баку и Еревана, которые и являются неким определяющим звеном для формирования такого союза.

— Дело в том, что сейчас почти все страны региона демонстрируют активный интерес к реализации формулы «шестерки». Так, например, Иран заявил о своем желание поддержать этот формат сотрудничества и согласен осуществлять конкретные шаги в этом направлении. В свою очередь, Россия всячески поддерживает реализацию данного формата и это крайне важный момент – Россия важный партнер для «шестерки», как выход в Северную Европу и вообще на Запад, в то время как Турция, например, обеспечит для этого союза коридоры на Восток, — отметил Гердин.

По словам политолога, актуальность «3+3» станет еще более очевидна, когда произойдет разблокирование всех коммуникаций в регионе и такие модераторы этого процесса, как Россия и Турция это прекрасно понимают.

— Открытие Зангезурского коридора практически сразу сделают формат «3+3» одним из наиболее успешных интеграционных союзов в Евразии. В этой связи мгновенно выигрывает Армения, потому что получит громадные бонусы выйдя из изоляции в мир, полный транзитных направлений. Кстати, уже интерес к формату «шестерки» высказывает Пекин, потому что понимает какие перспективы для всех проектов в рамках направления «Шелкового пути» это обещает, — подчеркнул Гердин.

В тоже время, по мнению турецкого политолога Энгина Озера, Грузия взяла курс в западном направлении и ждет инвестиций только от Запада. Для примера, он замечает, что недавно Грузия объявила тендер для инвесторов в порт Анаклиа, причем в качестве инвесторов подразумеваются либо американские, либо европейские компании.

То есть, по его словам, уже по этому факту можно судить, как позиционирует себя Грузия в геополитике региона. Поэтому интеграция в общих механизм «шестерки» игроков региона, по его мнению, Тбилиси особо не интересна. При этом, по его словам, «вполне, понятно, что весьма негативным фактором выступает нежелание Тбилиси каким-либо образом интегрироваться с Россией».

— Притом, что и сейчас Грузия может успешно сотрудничать со всеми странами региона в нынешнем формате, учитывая, что существует и блок Азербайджан – Турция – Грузия, который обладает хорошим потенциалом. Есть и другой момент, заключающийся в том, что несколько идеалистичен подход к пониманию функции «шестерки», как некого блока, который будет сугубо региональным и не будет зависеть от влияния Запада. Но при этом не стоит забывать, что у Азербайджана хорошие отношения с Великобританией, а у Турции успешные отношения с рядом европейских стран. Поэтому, на данный момент, можно сказать, что формула «3+3» уже существует и работает, но в несколько иной конфигурации. Эти два блока – Иран-Армения-Россия, и Турция-Азербайджан-Грузия, которые успешно взаимодействуют друг с другом и думаю в таком формате перспектив для сотрудничества на данном этапе у стран региона даже больше, чем у конкретной «шестерки». Хотя не исключено, что расклад со временем поменяется – резюмировал турецкий политолог.

В. Мансуров