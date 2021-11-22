Гарибашвили считает, что его соотечественники привыкли к бедности и бездействию

Правительство Грузии займется разработкой новых подходов к социальной политике. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, передает «Новости-Грузия».

Он указал на то, что в Грузии в настоящее время около 600 тысяч человек числятся в категории социально незащищенных, при этом из них не менее 200 тысяч – работоспособные граждане.

«Вместо социальной помощи мы должны предложить работу нашим трудоспособным гражданам. Мы можем создать тысячи и десятки тысяч таких общественных рабочих мест», – считает Гарибашвили.

По мнению премьера, у трудоспособного, социально незащищенного гражданина нет мотивации начать новую работу из опасений, что после этого государство откажется выплачивать ему социальную помощь. Поэтому, считает Гарибашвили, надо изменить эту «порочную систему».

Премьер-министр сообщил, что будет создана рабочая группа под руководством вице-премьера и министра сельского хозяйства Левана Давиташвили, которая через несколько недель представит новое видение социальной политики.

«Наши граждане привыкли к бедности, бездействию и этой поистине невыносимой ситуации. На сегодняшний день у нас около 600 тысяч социально незащищенных граждан, из которых не менее 200 тысяч, если не больше, – это трудоспособные граждане, у которых нет мотивации искать работу в связи с текущей социальной политикой», – заявил Гарибашвили.

Гарибашвили считает, что правительство должно «приучить граждан к труду».