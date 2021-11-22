Посол: Нам дважды удавалось организовать встречу глав МИД Армении и Азербайджана

Минская группа ОБСЕ — это единственный формат, в котором США и Россия хорошо сотрудничают. Как сообщает Trend, об этом сказал в понедельник журналистам посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер.

«США готовы к конструктивному взаимодействию с Россией по любому вопросу, если РФ проявит искренность и добрую волю. К сожалению, мы не всегда это видим. Есть один формат, в котором США и Россия хорошо сотрудничают. Это Минская группа ОБСЕ, где США, Россия и Франция являются сопредседателями. В последнее время в таком формате нам дважды удавалось организовать встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Мы продолжаем работать в этом формате. Поддерживаем и другие возможности, которые могут обеспечить взаимодействие сторон на примере анонса ЕС о встрече в Брюсселе 15 декабря», — сказал он.