Украинские политологи — об угрозе военного вторжения России в Украину

Разведка США считает, что Россия якобы может начать вторжение в Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через территорию Беларуси. Данную новость распространили многие мировые СМИ и, кажется, факты находят свое подтверждение. Также Москва якобы призвала «десятки тысяч» резервистов в «беспрецедентном для постсоветских времен масштабе», передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

В тоже время, как сообщает издание Military Times, вооруженные силы Украины впервые применили противотанковый ракетный комплекс Javelin в ходе боевых действий в Донбассе. Как известно, Соединенные Штаты весной 2018 года передали Киеву первую партию Javelin стоимостью $47 млн. Она состояла из 37 комплексов и 210 ракет. Вторую партию систем, а также другое оборудование и боеприпасы Украина получила летом 2020 года. Поставка остальных товаров военного назначения, включая рации, боеприпасы и ракеты Javelin, предусмотрена на 2021-2022 годы. Насколько эти факты соответствуют действительности, возможно ли скорая война России и Украины, и стоит ли воспринимать применение противотанкового ракетного комплекса Javelin против вооруженных формирований в Донбассе как показатель того, что Киев уже воспринял эту угрозу всерьез?

«Тот факт, что Россия накапливает свои войска вблизи границ с Украиной и Беларусью на 100% неоспорим и подтвержден данными украинской и американской разведок. Во время визита новоназначенного министра обороны Украины Алексея Резникова было в том числе констатировано, что оценки украинской и американской сторон по тому вопросу совпадают».

Об этом в беседе с Minval.az сказал украинский политолог, председатель правления общественной организации «Европейское движение Украины» Вадим Трюхан, добавив, что поэтому Украина, учитывая рост угрозы очередного, и, на этот раз, возможно уже широкомасштабного и открытого вторжения российских оккупационных войск на свою территорию, предпринимает соответствующие меры на упреждение.

Отсюда, как отмечает политолог, и проведение операции с использованием БПЛ «Байрактар», который учебной, а не боевой ракетой уничтожил запрещенное минскими соглашениями артиллерийское орудие. Отсюда и заявления об использовании противотанковых систем «Javelin».

— Следует также отметить, что россияне в публичной плоскости пытаются оправдать свои действия. С одной стороны, официальные представители Кремля утверждают, что никакой подготовки к вторжению в Украину не ведется, намекая на то, что это руководство Украины готовит некие провокации, на которые России придется отвечать. Вместе с тем, в субботу, 20 ноября этого года, один из идеологов экспансионистской политики путинской России товарищ Сурков опубликовал статью под названием «Куда делся хаос? Распаковка стабильности». В ней он пытается обосновать придуманный им же тезис — «Россия будет расширяться не потому, что это хорошо, и не потому, что это плохо, а потому что это физика.» При этом весь текст посвящен подведению читателя к мысли, что Украина тут ни при чем. Мол, для России войны на своих границах и прирастание территориями — это вопрос выживания самой России, — отметил украинский политолог.

Тот факт, по мнению политолога, что статья опубликована посредине уик-энда свидетельствует о том, что россияне насколько спешат в формировании общественного мнения среди своих граждан, что не способны даже мыслить рационально, публикуя такие вещи, не дожидаясь понедельника, когда число просмотров новостей в разы выше, чем в субботу или воскресенье.

— Поэтому следует сделать вывод, подтверждающий, что признаков подготовки России к большой войне становится все больше. Первая цель — Украина. Но искусственно созданный миграционный кризис на беларусско-польской границе свидетельствует о том, что в Кремле рассматривают несколько вариантов движения в Европу. В пользу которого из них будет принято решение, пока что не понятно, — резюмировал наш собеседник.

В то же время, как считает украинский политолог Вячеслав Ковтун, что это уже второй раз, когда Россия демонстрирует максимальное военное присутствие на границах Украины, прошлый раз это было весной.

Да положение серьезное, но, по его мнению, дело в том, что Украина уже привыкла жить в состоянии и угрозы войны, и не воспринимает эти угрозы, как нечто совершенно необыкновенное.

— И, конечно, зарубежные политики и СМИ, конечно, с тревогой воспринимают скопление такого количества вооруженных сил у границ Украины. Будем наблюдать, тут нет каких-то прогнозов и исследований, а также каких-то точных данных, они известны, пожалуй, только Владимиру Путину. Однако, думаю, пока что это процесс нагнетания ситуации и повышения ставок, — резюмировал Вячеслав Ковтун.

В. Мансуров