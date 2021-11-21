Лидер ХАМАС отметил ключевую роль Анкары в решении палестинского вопроса

Глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания считает, что Турция играет ключевую роль в решении палестинского вопроса.

Выступая в эфире палестинского телеканала «Аль-Акса», Хания подчеркнул, что палестинское движение уважает позицию Турции в израильско-палестинском конфликте.

«Мой брат президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выражает позицию Анкары по Палестине на международных платформах. Мы приветствуем и уважаем эту позицию. Турция играет ключевую роль в палестинском вопросе на политическом уровне», — сказал он (цитата по «Анадолу»).

Хания выразил благодарность турецкому народу и гуманитарным организациям за поддержку, оказываемую палестинскому народу.

Лидер ХАМАС напомнил, что Израиль вот уже 15 лет держит в блокаде сектор Газа, и заявил, что движение намерено поддержать все шаги, направленные на снятие этой блокады.

«Мы делаем все возможное для восстановления сектора Газа. Также активизированы контакты с ООН, Египтом, Катаром и Турцией для ускорения процесса восстановления», — проинформировал глава политбюро.