Лидер ХАМАС отметил ключевую роль Анкары в решении палестинского вопроса

Глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания считает, что Турция играет ключевую роль в решении палестинского вопроса.
Выступая в эфире палестинского телеканала «Аль-Акса», Хания подчеркнул, что палестинское движение уважает позицию Турции в израильско-палестинском конфликте.
«Мой брат президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выражает позицию Анкары по Палестине на международных платформах. Мы приветствуем и уважаем эту позицию. Турция играет ключевую роль в палестинском вопросе на политическом уровне», — сказал он (цитата по «Анадолу»).
Хания выразил благодарность турецкому народу и гуманитарным организациям за поддержку, оказываемую палестинскому народу.
Лидер ХАМАС напомнил, что Израиль вот уже 15 лет держит в блокаде сектор Газа, и заявил, что движение намерено поддержать все шаги, направленные на снятие этой блокады.
«Мы делаем все возможное для восстановления сектора Газа. Также активизированы контакты с ООН, Египтом, Катаром и Турцией для ускорения процесса восстановления», — проинформировал глава политбюро.