Песков считает, что тюрки «пошли родом с Алтая»

Турецкие партнеры РФ развивают идею тюркского единства, и это нормально, но в Кремле сожалеют, что на карте нет большой красной звезды в центре тюркского мира, который исторически находится в России, на Алтае. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал в эфире телеканала «Россия 1» фото президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с картой тюркского мира, в который была включена значительная часть территории РФ, в том числе Сибирь.

«Я, единственное, что могу сожалеть, что на карте все-таки не стоит большая красная звезда в центре тюркского мира. Он не в Турции, он на территории Российской Федерации, на Алтае, в том священном месте для любого тюрка, откуда они и пошли родом. Это я как тюрколог говорю», — важно отметил официальный представитель Кремля.