Коротченко: Армения хочет и рыбку съесть…

Пашинян был бы рад заменить российских миротворцев на французский или американский военный контингент. «Союзник»…

Политика нынешнего армянского руководства полностью характеризуется известным выражением «И рыбку съесть (российскую), и на …. сесть (европейский или американский).

Суть моей политической позиции: Россия должна оценивать ситуацию на Южном Кавказе исключительно через призму российских национальных интересов, а не через армянские очки (искажающие действительность), которые ей пытаются надеть на глаза лоббисты армянских интересов и армянское лобби.

Не Россия должна таскать каштаны из огня для Армении, а Армения — для России. Вот и пусть таскает.

Никаких экономических и финансовых преференций для Армении за счет российских налогоплательщиков. Нет у Армении денег чтобы расплатиться за российский газ и российское оружие — пусть расплачивается «натурой» (закрывает ПОЛНОСТЬЮ все НКО Сороса, делает русский язык вторым государственным, сокращает численность самого большого в мире посольства США в Ереване).

Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.