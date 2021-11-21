Сроки вторжения России в Украину зависят от погоды, считают в США

Представители американских разведслужб считают, что вероятность вторжения России в Украину растёт по мере похолодания, сообщает CBS со ссылкой на неназванные официальные лица.

Как утверждает телеканал, «вторжение зависит от погоды» и «может произойти в течение нескольких недель».

Ранее газета The New York Times со ссылкой на американские и европейские источники сообщила, что США предупредили союзников в Европе о риске «вторжения России» в Украину.

В публикации отмечается, что Вашингтон подталкивает страны Европы к тому, чтобы разработать пакет «экономических и военных мер» для «сдерживания Москвы».