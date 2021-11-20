«Это был не коронавирус»: Пульмонолог объяснил причину смерти российского актера Гаркалина

Коронавирус усугубил состояние актера Валерия Гаркалина, но не привел к его смерти. Об этом заявил kp.ru врач-пульмонолог Сергей Пурясев.

По словам медика, артист умер от полиорганной недостаточности, вызванной сепсисом и септическим шоком.

«Сепсис — это тотальное инфицирование организма, говоря понятным языком — гной пошел в кровь. А септический шок — это осложнение, при котором ткани и органы не получают кислород. Как раз это и вызывает полиорганную недостаточность, когда отказывают несколько органов», — пояснил Пурясев.

Он подчеркнул, что каждая из указанных причин могла привести к летальному исходу, а их совокупность «свидетельствует о полном истощении защитных сил организма».

«Это было крайне тяжелое инфицирование, при котором сразу несколько убийственных процессов развивались параллельно», — сказал специалист, добавляя, что коронавирус стал триггером, а после решающую роль сыграла иммунодепрессия.

20 ноября народный артист России Валерий Гаркалин скончался на 68-м году жизни.

Актера доставили в реанимацию в Москве в начале октября, он боролся с коронавирусной инфекцией. Сразу после поступления в медучреждение его ввели в кому. До болезни народный артист России перенес шунтирование сердца, лечение было осложнено атеросклерозом сосудов.

Валерий Гаркалин родился в 1954 году в Москве. В 1978 году окончил факультет кукольного искусства в Музыкальном училище Гнесиных, а в 1988 году — факультет эстрады и массовых представлений ГИТИСа. Артист стал популярен после съемок в комедии «Ширли-мырли» в 1995 году. Всего на его счету около 90 работ в кино. Также он служил в театре и руководил мастерской Факультета эстрады в ГИТИСе.

В 2008 году Гаркалин был награжден званием «Народный артист Российской Федерации».