МИД: При посредничестве ЕС достигнута договоренность о встрече лидеров Азербайджана и Армении

Начальник управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Лейла Абдуллаева ответила на вопрос СМИ о предложении Президента Совета Европейского Союза провести встречу лидеров Азербайджана и Армении в рамках предстоящего саммита стран Восточного партнерства.

Л.Абдуллаева сообщила, что 19 ноября 2021 года состоялись телефонные переговоры президента Европейского Союза Шарля Мишеля с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, и президент Совета ЕС выступил с предложением организовать встречу лидеров двух стран в рамках саммита Восточного партнерства, который состоится 15 декабря этого года в Брюсселе.

«Азербайджанская сторона всегда открыта к политическому диалогу и приветствует такие контакты. В этой связи, азербайджанская сторона дала согласие на предложение президента Совета ЕС организовать встречу лидеров двух стран при посредничестве ЕС в рамках Брюссельского саммита.Позиция Азербайджана в плоскости реалий постконфликтного периода неоднократно озвучивалась главой нашего государства, в том числе на международных платформах. Мы считаем, что Брюссельский саммит и запланированная в этих рамках встреча создадут дополнительные возможности».