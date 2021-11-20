Озвучено реальное число потерь Армении в ходе приграничных боев

Стало известно число потерь, понесенных Арменией, во время провокации на государственной границе с Азербайджаном 16 ноября.

Из достоверных источников как в азербайджанских, так и российских военных кругах Caliber.Az стало известно реальное число потерь армянской стороны в ходе приграничных боев в Зангезуре.

Армения потеряла 21 человек убитыми. Количество задержанных армянских военных составляет 30 человек, раненых — 100.

«Пока Ереван пытается скрыть реальную ситуацию. Чего-чего, а опыта в деле сокрытия потерь у армянских чиновников предостаточно», — отмечает издание.