Вилаят Эйвазов созвал оперативное совещание

В Главном Управлении Внутренних войск состоялось оперативное совещание под руководством министра внутренних дел генерал-полковника Вилаята Эйвазова, сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

Вначале минутой молчания была почтена светлая память шехидов Отечественной войны.

Открыв совещание, министр отметил, что 44-дневная Отечественная война завершилась блистательной победой под руководством президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева. Подчеркивалось, что военнослужащие Внутренних войск МВД, героически сражавшиеся в Отечественной войне, золотыми буквами вписали свои имена в историческую летопись войны.

Министр отметил, что в Отечественной войне стали шехидами 66 военнослужащих Внутренних войск, 346 получили ранения. За проявленное мужество соответствующими распоряжениями Верховного Главнокомандующего четверо военнослужащих были удостоены звания Герой Отечественной войны, 985 военнослужащих — различными орденами и медалями.