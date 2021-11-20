Порошенко попросил оружие у НАТО

Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко в ходе Международного форума безопасности в канадском Галифаксе назвал крайне возможным вторжение России в ближайшее время и попросил оружие у НАТО. Об этом говорится в сообщении на сайте политической силы.

Чтобы Москва не осмелилась на такие действия, политик призвал западных союзников предоставить Киеву больше вооружения, в том числе противовоздушного, и средства радиоэлектронной борьбы. Такие действия должны поднять для России цену агрессии.

По словам Порошенко, также необходимо срочно найти консенсус по предоставлению Украине плана действий по членству в НАТО. Украинский политик уверен, что это станет не помощью его стране, а инвестицией в мировую безопасность.

Другим способом сдержать агрессию России бывший украинский президент назвал общую позицию мирового сообщества по санкциям в отношении газопровода «Северный поток-2». Он подчеркнул, что для Москвы энергетическая политика стала ключевым элементом гибридной агрессии, поэтому проект необходимо остановить.