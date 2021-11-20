В Украине появится военный центр Евросоюза

В Украине будет создан военный консультативно-учебный центр Европейского Союза, заявил глава Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

По его словам, решение от открытии этого центра полностью соответствует повестке дня в сфере безопасности, «стоящей перед всем демократическим миром». Таким образом, Буданов прокомментировал заявление главы минобороны Швеции Петера Гульквиста о возможности отправки шведских военнослужащих в Украину в рамках учебной миссии под руководством Евросоюза.

Украинский военный подчеркнул, что такие действия лишь усилят на институциональном военном уровне дальнейшую европейскую интеграцию Украины.

«Поскольку стремительные и опасные события, которые создает российская власть для всего европейского континента — самый большой системный вызов, с которым столкнулся весь Запад со времен «холодной войны», — заявил Буданов.

Он добавил, что такое военное сотрудничество Евросоюза и Украины будет иметь двойное и двустороннее влияние: в ЕС Украина будет заимствовать инновационную систему военного образования, улучшать учебно-техническую базу, а с другой стороны — украинская армия за последние семь лет получила важный боевой опыт в сдерживании гибридной агрессии.