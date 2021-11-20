Дипломатически и не только: США хотят решить ядерную проблему Ирана

«США остаются приверженными задаче не позволить Ирану завладеть ядерным оружием. И мы продолжаем быть приверженными дипломатическому решению ядерной проблемы», — приводит его слова агентство Associated Press.
«Но если Иран не желает вести дела серьезно, тогда мы взглянем на все варианты с целью обеспечить безопасность США», — продолжил он.
Также Остин пообещал противодействовать использованию Ираном беспилотников-самоубийц на Ближнем Востоке.
Затронув тему передислокации части американских войск из региона, Остин заверил, что и союзники, и противники США должны помнить о способности страны перебросить свои превосходящие военные силы в тот район и в то время, которое Вашингтон сам сочтет подходящим. Он отметил, что в случае потенциальных военных действий США будут действовать вместе с союзниками, задействуют как заранее развернутые силы, так и подразделения, быстро переброшенные к театру военных действий.
В 2015 году Иран и страны «шестерки» — пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия — заключили ядерное соглашение — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), которое ограничивало развитие Ираном ядерной программы в обмен на пошаговое снятие санкций.
Президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.
С апреля по июнь этого года Иран и ряд мировых держав провели шесть раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. Затем переговоры приостановились: иранские официальные лица заявляли, что Тегеран будет готов продолжить переговоры после инаугурации в начале августа нового президента Ирана Ибрахима Раиси и формирования нового правительства.
Ранее стало известно, что переговоры о возвращении США и Ирана в СВПД возобновятся в Вене 29 ноября. Замглавы МИД Ирана Али Бакери-Кани тогда назвал целью этих переговоров «снятие незаконных санкций» США.
В Вашингтоне в свою очередь заявили, что считают возможным быстро согласовать условия возвращения США и Ирана в соглашение по атому.