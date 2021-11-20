Военные разработки России и Китая вызвали беспокойство в Европарламенте

В Европарламенте (ЕП) выразили беспокойство в связи с военными исследованиями и технологическими разработками России и Китая в области вооружений с применением искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на проект резолюции, который был представлен в предварительном отчете специального комитета ЕП по искусственному интеллекту в цифровую эпоху.

В документе отмечается, что в настоящее время в мире существует «плотная конкуренция в области технологий ИИ». Лидерами гонки, по мнению авторов отчета, являются США и Китай, однако участие в ней принимают также Канада, Индия, Израиль, Япония, Россия, Южная Корея и Великобритания. При этом в ЕП заявили, что подобные разработки, связанные с системами поражающего наступательного вооружения без человеческого контроля, ведутся без должного внимания к риску для человечества. В документе подчеркивается, что технологии ИИ могут быть применены в том числе при ведении информационных войн, осуществлении кибератак и контроле за гражданами.

Помимо этого авторы отчета признали, что ЕС отстает от фаворитов гонки «фактически во всех категориях» в сфере ИИ. Также они перечислили в проекте резолюции ряд мер, которые могли бы поспособствовать исправлению ситуации.