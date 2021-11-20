Джейхун Мамедов: Для борьбы с пандемией выделено 46 государственных больниц

«Для борьбы с пандемией выделено 46 государственных больниц», сказал начальник Управления медицинской службы Государственного таможенного комитета Джейхун Мамедов на международной научной конференции «COVID-19: ранние и поздние осложнения», передает АПА.

По его словам, уже полтора года Центральный таможенный госпиталь функционирует как пандемическая больница:

«За это время более 1600 пациентов прошли лечение в ЦТГ. 233 пациента лечились в реанимации и интенсивной терапии. Процент выживаемости тяжелобольных составил 62.7 процента.

Устройство ЭКМО было впервые использовано в нашей больнице. Есть определенные показания к его использованию».