Китай отправил в космос спутник для зондирования Земли

Китай успешно запустил спутник Гаофэнь-11 03 с космодрома Тайюань в северной провинции Шаньси, сообщает Синьхуа.

Спутник был запущен в 09:51 по пекинскому времени (3:51 по Киеву) при помощи ракеты-носителя Чанчжэн-4В (Великий поход-4В). Он успешно вышел на заданную орбиту.

Это уже 397-й по счету полет ракет-носителей серии Чанчжэн.

Известно, что космические аппараты серии Гаофэнь – это микроволновые спутники дистанционного зондирования Земли. Они способны передавать фотоснимки с разрешением менее одного метра.

Спутник и ракета-носитель были разработаны Шанхайской академией космических технологий, которая входит в состав Китайской корпорации космической науки и техники.