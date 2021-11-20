Великобритания решила дипломатически бойкотировать ОИ-2022 в Пекине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность дипломатического бойкота предстоящих в 2022 году зимних Олимпийских игр в Пекине, пишет Times.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что его администрация изучает вопрос о возможности дипломатического бойкота зимних Олимпийских игр в Пекине.

По информации издания, Джонсон рассматривает бойкот «в знак протеста против ситуации с правами человека в Китае». Согласно изданию, в настоящее время в британском правительстве идет «активная дискуссия» по поводу того, следует ли Лондону бойкотировать Олимпиаду на дипломатическом уровне. Отмечается, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс поддерживает бойкот.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.