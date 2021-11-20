Совет ОБСЕ: Армения несет полную ответственность за обострение ситуации в регионе

Несмотря на международные правонарушения Армении, постконфликтные реалии предлагают уникальную возможность для построения мира, укрепления стабильности, восстановления мирного сосуществования и инвестирования в экономическое развитие и сотрудничество.

Об этом говорится в заявлении постоянного представительства Азербайджана при ОБСЕ, зачитанном на заседании Постоянного совета организации 18 ноября.

В представительстве выразили твердую уверенность в том, что «на постконфликтном этапе все усилия ОБСЕ и ее структур должны быть направлены на поддержку полного выполнения трехстороннего заявления и практического взаимодействия со сторонами в целях укрепления мира, доверия и стабильности в регионе».

Отмечается, что Азербайджан неоднократно выражал готовность к примирению и нормализации межгосударственных отношений с Арменией на основе взаимного признания и уважения суверенитета и территориальной целостности друг друга в пределах их международно признанных границ, в том числе путем подписания мирного договора на основе этих принципов.

И недавний обмен мнениями между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении в Нью-Йорке, Минске и Париже продемонстрировали готовность Азербайджана к этому.

Также Постоянный совет ОБСЕ был проинформирован о серии провокаций, совершенных Арменией в последние дни, в том числе, незаконном визите бывшего министра обороны Армении на территории Азербайджана, и атаках вооруженных сил Армении на границе в Лачинском и Кельбаджарском районах Азербайджана.

«Армения несет полную ответственность за обострение ситуации в регионе», — подчеркнули в представительстве, добавив, что недавние провокации Армении свидетельствуют о насущной необходимости обеспечения полного выполнения трехстороннего заявления.