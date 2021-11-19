Из-за давки, повлекшей гибель людей, репэр Трэвис Скотт рискует лишиться $2 млрд

На рэпера Трэвиса Скотта подали иск о возмещении ущерба на сумму в размере $2 млрд. Об этом, как пишет «Газета.ру», сообщает Chron со ссылкой на адвоката Томаса Генри.

В числе ответчиков по иску о смертельной давке на музыкальном фестивале Astroworld в Техасе также указана служба Apple Music. Иск подан от имени 282 пострадавших, считающих, что ответчики сэкономили на безопасности и рисковали жизнями посетителей.

Истцы также хотят предупредить других организаторов концертов о том, что подобное не должно повториться.

Во время выступления Трэвиса Скотта на фестивале Astroworld в результате давки погибли десять человек, включая девятилетнего мальчика, который скончался в больнице от многочисленных травм и отека мозга. Семья ребенка уже подала на организаторов концерта в суд — как и другие пострадавшие, родители обвиняют музыкантов и организаторов шоу в подстрекательстве к давке и несвоевременной реакции на происходящее.