Мадагаскару грозит голод

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) предупредило о грозящем Мадагаскару голоде, вызванном изменением климата. Как заявил в пятницу на брифинге в Женеве официальный представитель управления Йенс Ларке, УКГВ просит мировое сообщество выделить $231 млн на финансирование рассчитанной до мая будущего года программы помощи, которая позволит обеспечить продовольствием около 1,3 млн мадагаскарцев, передает ТАСС.

«Мадагаскар находится на грани голода, который впервые в мире вызван изменением климата», — сказал Ларке. По его словам, страна переживает сильнейшую за последние 40 лет засуху, местному населению стало «практически невозможно» обеспечивать себя продовольствием. «Люди сталкиваются с сильным недоеданием, а 28 тыс. человек находятся в условиях, похожих на голод, когда жизни грозит опасность», — отметил официальный представитель УКГВ, добавив, что местные жители уходят из сельских в городские районы «в поисках средств к существованию». «Кризис заставляет семьи забирать детей из школы, чтобы помогать найти пищу и воду», — констатировал он.

Управление обратилось к мировому сообществу с просьбой о выделении $231 млн на оказание помощи нуждающемуся населению на юге Мадагаскара. «Доноры предоставили $120 млн, однако, требуется больше средств, чтобы доставить продовольствие, воду, обеспечить медицинскими услугами <…> почти 1,3 млн человек», — заключил Ларке.