Байден возобновил исполнение своих обязанностей

Президент США Джо Байден вернулся к исполнению обязанностей главы государства после проведённой операции. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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«Байден поговорил с вице-президентом США Камалой Харрис… Президент США был в хорошем расположении духа и к тому времени вернулся к исполнению своих обязанностей», — написала она в Twitter.

Отмечается, что Байден останется в госпитале до завершения планового медосмотра.