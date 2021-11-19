Посольство Азербайджана обвинило Ереван в провокации

«16 ноября текущего года Армения, прибегнув к военно-политической провокации, предприняла попытку широкомасштабной атаки против позиций Вооруженных сил Азербайджана в направлении Лачынского и Кяльбаджарского районов на армяно-азербайджанской государственной границе. С целью предотвращения атаки с использованием тяжелой военной и артиллерийской техники армянских ВС, азербайджанской стороной были предприняты адекватные и действенные меры. В результате произошедших столкновений 7 военнослужащих ВС Азербайджана стали шехидами, 10 человек получили ранения».

Об этом говорится в заявлении пресс-службы посольства Азербайджанской Республики в Российской Федерации.

«Боестолкновения 16 ноября 2021 года не носят характер спонтанного инцидента. Они являются заранее запланированной и целенаправленной провокацией военно-политического руководства Армении. Для обострения ситуации была предпринята попытка захвата ряда высот в направлении Кяльбаджарского и Лачынского районов и тем самым достижения военного преимущества.

С целью компенсации тяжелого поражения в 44-х дневной войне Армения начала последовательные провокации против частей азербайджанской армии.

6-7 ноября бывший министр обороны Армении совершил незаконный визит на территории Азербайджана, где временно расположен российский миротворческий контингент, и допустил ряд действий подстрекательского и провокационного характера», — говорится в сообщении посольства.

Также в нем были отмечены другие провокационные акты со стороны ВС Армении: «19 ноября сего года части вооружённых сил Армении подвергли обстрелу инженерную технику, принадлежащую вооружённым силам Азербайджана в направлении Кельбаджарского района. В этот же день армянская сторона вокруг озера Гарагёль Лачинского района предприняла попытку размещения 60 военных на дороге, ведущей к позициям азербайджанской армии. В результате мер, предпринятых вооружёнными силами Азербайджана, части вооружённых сил Армении были взяты в окружение. Принимая во внимание просьбу российской стороны Азербайджан, в очередной раз, проявив гуманизм, создал условия для возвращения армянских военнослужащих.

13 ноября сего года в окрестностях города Шуша армянские террористы совершили очередной террористический акт против азербайджанских военнослужащих, бросив в них гранату. В результате чего 3 военнослужащих получили ранения».

Как видно из вышесказанного, ответственность за эскалацию напряженности в регионе полностью лежит на военно-политическом руководстве Армении, которое параллельно с предпринятой военной авантюрой на границе, продолжает проводить против Азербайджана кампанию лжи и очернения на международной арене.

Азербайджан исходит из того, что международное сообщество должно призвать Армению положить конец безосновательным претензиям к Азербайджану, и в соответствии с нормами и принципами международного права, на основе взаимного уважения суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ, обязать Армению предпринять конструктивные шаги для установления двусторонних межгосударственных отношений, в том числе начать процесс делимитации и демаркации государственной границы», — заявили в посольстве АР в РФ.