В рейтинге ФИФА Азербайджан расположился на 120-м месте

Обнародован обновленный рейтинг национальных сборных ФИФА за ноябрь 2021 года.

Сборная Азербайджана по футболу в очередной раз опустилась в рейтинге, потеряв еще одну позицию, и теперь занимает 120-е место, имея в активе 1139,02 очков, пишет «Азериспорт». За прошедший с предыдущего обновления рейтинга период «милли» провела последний матч в отборе на ЧМ-2022 – с Люксембургом (1:3) и товарищеская встреча с Катаром (2:2).

Ближайшим преследователем Азербайджана является сборная Зимбабве (1138,44), а строчкой выше идет Казахстан (1140,71).

Первая десятка рейтинга выглядит так: Бельгия (1828,45), Бразилия (1826,35), Франция (1786,15), Англия (1755,52), Аргентина (1750,51), Италия (1740,77), Испания (1704,75), Португалия (1660,25), Дания (1654,54) и Нидерланды (1653,73).