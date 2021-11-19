Чавушоглу и Лавров обсудили ситуацию в Закавказье

Глава российского МИД Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Предметно обсуждено положение в регионе с упором на ситуацию на Украине», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны затронули «другие аспекты международной повестки дня, включая ситуацию в Закавказье и на Балканах».

Кроме этого рассмотрены текущие вопросы двусторонних отношений и график предстоящих российско-турецких контактов на высшем и высоком уровне.