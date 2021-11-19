Гела Васадзе: Грузии в формате «3+3» делать нечего

«Участие в каком -либо формате с Россией противоречит национальным интересам официального Тбилиси. Изначально МИД Грузии заявил, что этого не будет».

Об этом в беседе с Minval.az заявил политический аналитик Кавказского института стратегических исследований, политолог Гела Васадзе, комментируя отказ официального Тбилиси присоединиться к проекту консультативного регионального формата «3+3».

Напомним, вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани подчеркнул, что Тбилиси не присоединится к геополитическому проекту «3+3», и в первую очередь из-за участия в ней России. При этом Залкалиани пояснил, что альтернативой может стать предложенный ими формат — платформа трех, с участием Грузии, Азербайджана и Армении.

По мнению политолога Г.Васадзе, если бы грузинские власти пошли на это, это было бы воспринято как предательство. При этом он подчеркнул, что на этой площадке Москва будет в первую очередь лоббировать открытие железной дороги через оккупированную Россией Абхазию.

«Так что тут ничего подсказывать не надо – сначала деоккупация, потом любые форматы. А для решения текущих проблем существует формат Грузия — Турция — Азербайджан. Так что Грузии в формате «3+3» делать нечего. Это сириизация вашего конфликта, аналог астанинского формата. Оно вам надо?», — резюмировал грузинский эксперт.

Бахтияр Сафаров