Власти Грузии готовы перевести Саакашвили в военный госпиталь в Гори

Министерство юстиции Грузии согласно перевести находящегося в заключении экс-президента страны, гражданина Украины Михаила Саакашвили в военный госпиталь в Гори, находящийся в ведомстве министерства обороны. Об этом на пресс-конференции заявил министр юстиции Рати Брегадзе, сообщает «Новости-Грузия».

«Мы предлагаем его перевод в военный госпиталь Минобороны имени Георгия Абрамишвили. Это то место, где его здоровье и жизнь будут максимально защищены государством», – сказал Брегадзе.

Он добавил, что решение о переводе должен принять сам Саакашвили. Брегадзе отметил, что сразу после завершения лечения Саакашвили вернут в тюрьму в Рустави.

Также министр предупредил, что «в случае любой провокации со стороны оппонентов», которая может помешать процедуре перевода или работе медперсонала, Саакашвили немедленно вернут в тюремную больницу.

Он добавил, что этим решением власти защищают «не только здоровье и жизнь Михаила Саакашвили, но и других людей, которые сейчас голодают», – пишет грузинский «Первый канал».

Одна из лидеров оппозиционной партии «Единое национальное движение» Эка Херхеулидзе сообщила журналистам, что Саакашвили уже согласился на предложение минюста Грузии о переводе в госпиталь в Гори, при соблюдении ряда условий, пишет «Интерфакс-Украина».

«У Михаила Саакашвили есть условия госпитализироваться в военный госпиталь в том случае, если во время переезда в Гори его будут сопровождать адвокат Ника Гварамия, украинский консул и его представитель, в данном случае я», – сказала Херхеулидзе.

Возлюбленная Саакашвили, украинский нардеп от «Слуги народа» Елизавета Ясько выразила надежду, что в госпитале в Гори жизнь и здоровье политика будут в безопасности. «Тем не менее, мое требование неизменно – свободу Саакашвили», – добавила она.