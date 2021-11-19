Делегация ЮНИСЕФ посетила Гянджу



Делегация представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане посетила Гянджу. В рамках визита глава представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане Алекс Хайкенс встретился с главой Исполнительной власти города Гянджа Ниязом Байрамовым.

Об этом сообщили в ИВ города Гянджа, передает АПА.

На встрече Ниязи Байрамов довел до сведения гостя, что, как и в каждом регионе нашей республики, и в Гяндже государство уделяется особое внимание детям и проявляет о них заботу.

Он отметил, что в настоящее время в городе функционируют 42 детсада, 45 общеобразовательных школ, «Детская деревня SOS» и другие образовательные учреждения. Ниязи Байрамов также отметил, что во время 44-дневной Отечественной войны Гянджа неоднократно подвергалась ракетным обстрелам со стороны ВС Армении.

В результате погибли 26 человек, в том числе 6 детей и подростков, в общей сложности около 130 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, в том числе 29 детей. Глава представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане Алекс Хейкенс сначала поблагодарил главу города за теплый прием. Он выразил сожаление и соболезнования в связи с трагедией, произошедшей во время 44-дневной Отечественной войны.

Алекс Хейкенс отметил, что каждый ребенок имеет право жить в мирных условиях. Алекс Хейкенс сказал, что основной целью его визита в Гянджу является создание образовательных центров. В конце встречи были вручены подарки, сделаны памятные фотографии.