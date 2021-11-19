Ильхам Алиев наградил Арифа Рагимзаде и Мисира Марданова

Сегодня на конференции, посвященной 29-й годовщине основания Партии «Ени Азербайджан», председатель Совета ветеранов партии Ариф Рагимзаде был награжден орденом «Шараф».

Согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева от 3 февраля 2021 года, А.Рагимзаде был награжден орденом «Шараф».

На конференции члену Совета ветеранов ПЕА Мисиру Марданову был вручен орден «За службу Отечеству».

Согласно распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 2 октября 2021 года, М.Марданов был награжден орденом «За службу Отечеству» 1-й степени.