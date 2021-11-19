Работник Baku Electronics умер в результате взрыва газового баллона

19 ноября в районную прокуратуру поступила информация о гибели Хасмата Хадиева во время ремонтных работ в Сабунчинском районе столицы.

В ходе расследования выяснилось, что работник ремонтировал мотор кондиционера на крыше здания магазина Baku Electronics в поселке Бакиханова и упал с высоты в результате взрыва газового баллона, передает Qafqazinfo.

Возбуждено уголовное дело по статье 162.2 УК (Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Расследование продолжается.