Лавров уверен, что встреча Азербайджана, России и Армении состоится

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил уверенность, что встреча России, Армении и Азербайджана состоится, для этого необходимо согласие сторон.

«Вы сказали, что комментарий Кремля по поводу возможной предстоящей трехсторонней встречи заключался в том, что для встречи нужен консенсус. Я могу подтвердить, что для того, чтобы был консенсус, нужно, чтобы все те, кто собирается встречаться, согласились с этим. Я уверен, что такая встреча состоится», — сказал он на пресс-конференции в пятницу, передает РИА Новости.