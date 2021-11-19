Франция хочет совместно с Россией «заложить основы прочного мира между Арменией и Азербайджаном»

Франция считает важным поддержание диалога с Россией, особенно в период кризисов.

Об этом заявил в пятницу глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан в интервью газете Le Monde.

«Диалог необходим, особенно во время кризисов», — сказал он. Франция и Россия, подчеркнул министр, «могут работать в координации с целью возобновления переговоров о ядерной сделке с Ираном». «По Афганистану мы согласны с необходимостью избежать нового всплеска терроризма», — заявил французский министр. Ле Дриан также отметил необходимость совместно с Россией «заложить основы прочного мира между Арменией и Азербайджаном».

Ле Дриан сообщил, что Франция обеспокоена якобы сохраняющимся сосредоточением значительных российских войск на границе с Украиной.

«Действительно, сохранение там значительных наступательных сил вызывает вопросы. Эти серьезные сомнения должны быть рассеяны, но необходима также возможность проверок», — утверждал министр. По словам Ле Дриана, «любое посягательство на территориальную целостность Украины неизбежно имело бы серьезные и массивные последствия».