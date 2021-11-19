В Госдепе заявили, что США готовы к углублению сотрудничества с Турцией



Соединенные Штаты выступают за углубление сотрудничества с Турцией. Об этом заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

По ее словам, интересы Вашингтона и Анкары по многим направлениям совпадают и две страны могут многое сделать вместе, передает «Анадолу».

«Диалог между США и Турцией продолжается на регулярной основе. Наши связи основаны на прочной оборонной базе сотрудничества», — сказала она.

Касаясь темы возращения 1,4 млрд долларов, перечисленных Анкарой в рамках программы разработки самолетов пятого поколения F-35, а также вероятных поставок самолетов F-16 Турции, Донфрид отметила, что обсуждения по данным вопросам продолжаются. «Я уверена, что благодаря совместной работе мы достигнем решения вопроса», — сказала она.

Дипломат выразила готовность к скорейшему прибытию в Анкару с целью личного участия в диалоге по устранению разногласий.

Она также отметила, что сожалеет в связи с реакцией Анкары на усиление военного присутствия США в Греции. «Расширение оборонного сотрудничества Соединенных Штатов с какой-либо из стран НАТО – позитивный момент. Мы подходим с той же призмы и к оборонным связям с Анкарой. Вашингтон выступает за активизацию сотрудничества со странами-партнерами. В этом суть нашего диалога с Афинами», — сказала дипломат.

На вопрос о причинах различий в подходах Вашингтона к Индии и Турции, которые заключили контракты на поставку ЗРК С-400, она отметила, что ставить Дели и Анкару на одну чашу весов в контексте закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) неверно.

«Каких-либо решений по вопросу Индии пока не принято. При этом Турция, как союзник США по НАТО, должна учитывать фактор применения данного закона», — сказала помощник госсекретаря США.

Донфрид добавил, что американская сторона намерена продолжить процедурный процесс в вопросе поставок F16. «Диалог по F16 будет продолжен в Вашингтоне в скором времени», — отметила она.