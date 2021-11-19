В Кремле прокомментировали резолюцию конгрессменов США о непризнании Путина президентом



Проект резолюции конгрессменов США Стива Коэна и Джо Уилсона, в котором предлагается не признавать президента России Владимира Путина главой государства в случае, если он решит баллотироваться на эту должность в 2024 году, не укладывается в рамки современных международных отношений. Так на появление данного документа ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам Пескова, данная инициатива американских парламентариев демонстрирует всему миру, что США официально вмешиваются во внутренние дела других государств. При этом в Москве подобные резолюции со стороны Вашингтона считают неприемлемыми.

«Мы убеждены, что только россияне могут определять, кто и когда должен быть президентом Российской Федерации», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Он добавил, что предложение конгрессменов США выглядит настолько неудачным, что не нуждается в каких-либо ответных заявлениях со стороны России. В то же время Песков отметил, что российские парламентарии уже начали активно реагировать на американскую резолюцию.

Ранее стало известно, что конгрессмены США Коэн и Уилсон внесли на рассмотрение палаты представителей резолюцию о непризнании президентских выборов в России 2024 года в случае, если в них примет участие Путин. При этом отмечалось, что если данный документ примут, он будет носить рекомендательный характер.

Российские парламентарии раскритиковали инициативу американских политиков. Так, вице-спикер Совфеда Константин Косачев посчитал проект резолюции вмешательством во внутренние дела страны, а глава временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов предположил, что американские парламентарии таким образом пытались попиариться перед саммитом за демократию.