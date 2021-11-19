Путин подписал закон о ратификации соглашения СНГ о создании подразделения по разминированию

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о создании совместного инженерного подразделения гуманитарного разминирования вооруженных сил стран СНГ, которое сможет осуществлять операции на территории стран СНГ и третьих стран.

Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Отметим, соглашение о создании совместного инженерного подразделения стран СНГ было подписано 18 декабря 2020 года в Москве.

Соглашение заключается на неопределенный срок и после вступления в силу открыто для присоединения любой страны СНГ.

Согласно соглашению, подразделение будет заниматься технической разведкой минных полей и территорий, где ранее проводились боевые действия.