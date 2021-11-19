Акар: От безопасности Турции зависит безопасность НАТО

Турция верит в дальнейшую активность и эффективность НАТО как самого успешного альянса в истории.

Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар после наблюдения за учениями НАТО On Guard — 2021 (На страже — 2021), передает «Анадолу».

Глава турецкого оборонного ведомства подчеркнул, что Североатлантический альянс стал основой безопасности Европы после Второй мировой войны.

Акар привлек внимание к росту рисков и угроз на глобальном и региональном уровнях.

В этой связи ответственность международных организаций по безопасности и обороне как никогда высока, продолжил министр.

Далее Акар подчеркнул, что Турция является союзницей Североатлантического альянса уже на протяжении 70 лет.

«Турция проводит одновременную борьбу с ДЕАШ, «Аль-Каидой», PKK и ее сирийским крылом YPG, FETÖ и другими террористическими организациями и непрерывно вносит вклад в учения, миссии Североатлантического альянса, несмотря на свою озабоченность рисками, угрозами и опасностями в собственном регионе», — сказал министр.

Глава Минобороны Турции также привлек внимание к усилиям Анкары по защите границ НАТО и Европы от терроризма, контрабанды и торговли людьми.

Как страна со второй крупнейшей армией НАТО Турция разделяет груз ответственности и ценности Альянса, сказал Акар.

«Турция ставит безопасность НАТО в центр политики по обеспечению собственной безопасности. В то же время от безопасности Турции зависит безопасность самого Североатлантического Альянса», — добавил глава турецкого оборонного ведомства.

За учениями вместе с Акаром наблюдали глава Генштаба ВС Турции генерал Яшар Гюлер, командующий сухопутными войсками Турции генерал Муса Авсевер, командующий ВМС Турции адмирал Аднан Озбал и командующий ВВС Турции генерал Хасан Кючюкакъюз.

Цель учений — подготовить к боевым действиям Командование 3-го корпуса (HRF), которое возьмет на себя миссию боевого корпуса НАТО в 2023 году.

Учения проходят в Командовании многонационального центра совместных боевых действий.